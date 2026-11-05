New York: prevalgono le vendite su DoorDash

(Teleborsa) - Si muove in perdita il leader americano delle consegne di pasti , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 14,35% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di DoorDash evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DoorDash rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di DoorDash mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 185,9 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 160,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 211.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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