Milano 17:35
50.506 -1,03%
Nasdaq 18:58
26.821 -5,68%
Dow Jones 18:58
51.786 -2,94%
Londra 17:40
10.783 -0,43%
Francoforte 17:35
26.325 -0,43%

Perde DoorDash sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde DoorDash sul mercato di New York
Si muove in perdita il leader americano delle consegne di pasti, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 14,52% sui valori precedenti.
Condividi
```