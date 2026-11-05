Crolla a New York Everpure
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di soluzioni per la gestione dei dati, che mostra un -12,24%.
L'andamento di Everpure nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società di archiviazione dati aziendale mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 95,02 USD con area di resistenza individuata a quota 103,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 91,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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