New York: prevalgono le vendite su Everpure

(Teleborsa) - A picco il fornitore di soluzioni per la gestione dei dati , che presenta un pessimo -7,33%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Everpure , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della società di archiviazione dati aziendale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 113,4 USD con tetto rappresentato dall'area 125,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 109,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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