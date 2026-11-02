New York: prevalgono le vendite su Everpure
(Teleborsa) - A picco il fornitore di soluzioni per la gestione dei dati, che presenta un pessimo -7,33%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Everpure, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società di archiviazione dati aziendale suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 113,4 USD con tetto rappresentato dall'area 125,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 109,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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