New York: violenta contrazione per Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Retrocede molto la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che esibisce una variazione percentuale negativa del 15,41%.
Lo scenario su base settimanale di Advanced Micro Devices rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Advanced Micro Devices mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 392,7 USD con area di resistenza individuata a quota 445,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 372.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```