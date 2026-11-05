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New York: violenta contrazione per Western Digital

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Western Digital
A picco la società che si occupa di archiviazione dei dati, che presenta un pessimo -15,21%.
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