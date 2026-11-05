Parigi: scambi in positivo per Credit Agricole
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,09%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Credit Agricole rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Istituto di credito francese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 15,9 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,05, mentre il primo supporto è stimato a 15,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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