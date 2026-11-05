Parigi: scambi in positivo per Credit Agricole

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,09%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Credit Agricole rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di medio periodo dell' Istituto di credito francese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 15,9 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,05, mentre il primo supporto è stimato a 15,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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