Parigi: si concentrano le vendite su Credit Agricole

(Teleborsa) - Rosso per la banca francese , che sta segnando un calo del 2,06%.



L'andamento di Credit Agricole nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le tendenza di medio periodo dell' Istituto di credito francese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 15,1 Euro. Supporto stimato a 14,86. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 15,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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