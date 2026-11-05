Piazza Affari: brillante l'andamento di Fineco
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader italiano nell'equity trading, con una variazione percentuale del 2,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fineco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fineco rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23,02 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 22,49. L'equilibrata forza rialzista di Fineco è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 23,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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