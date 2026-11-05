Piazza Affari: brillante l'andamento di Fineco

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader italiano nell'equity trading , con una variazione percentuale del 2,88%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fineco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fineco rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23,02 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 22,49. L'equilibrata forza rialzista di Fineco è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 23,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```