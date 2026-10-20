Invito all'acquisto per Mondadori

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Ribasso composto e controllato per il gruppo editoriale , componente del FTSE Italia Star , che archivia la sessione in flessione dello 0,24% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 2,06 Euro, con stop loss individuato a quota 1,987 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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