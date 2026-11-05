Ralph Lauren, ricavi trimestrali in crescita del 9%. Alzate di nuovo le stime per l'esercizio

(Teleborsa) - Ralph Lauren ha chiuso il secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2027, terminato il 27 settembre, con ricavi in crescita del 9% a 2,2 miliardi di dollari (+10% a cambi costanti), sopra le attese della società e con un contributo positivo da tutte le aree geografiche. Le vendite comparabili nei canali diretti sono aumentate del 10% a livello globale, con una crescita equilibrata tra negozi fisici e online e un aumento del 9% del prezzo medio unitario.



Il margine lordo rettificato è salito di 250 punti base al 70,5%, grazie all'aumento dei prezzi medi, al mix geografico favorevole e ai minori costi di prodotto, mentre il margine operativo rettificato è aumentato di 160 punti base al 15,7%, nonostante i maggiori investimenti in marketing.



L'utile netto è salito a 297 milioni di dollari, pari a 4,87 dollari per azione (+47%), contro i 207 milioni (3,32 dollari per azione) dello stesso periodo dell'anno precedente. Su base rettificata, che esclude i benefici legati principalmente ai rimborsi dei dazi, l'utile per azione è cresciuto del 22% a 4,64 dollari, da 3,79 dollari.



A livello geografico, l'Asia ha registrato ricavi in crescita del 28% a 571 milioni di dollari, con un balzo di oltre il 35% in Cina. Il Nord America è cresciuto del 6% a 885 milioni, anche grazie all'anticipo di alcune spedizioni all'ingrosso dalla seconda metà dell'esercizio, mentre l'Europa è salita dell'1% a 696 milioni (+3% a cambi costanti), con le vendite comparabili in calo dell'1% per la debolezza dei negozi fisici.



La società ha alzato per la seconda volta le previsioni per l'esercizio 2027: i ricavi a cambi costanti sono ora attesi in crescita del 6-7% su base comparabile, dal precedente 5-6%, e il margine operativo in espansione di circa 80-100 punti base a cambi costanti. Per il terzo trimestre il gruppo prevede ricavi in crescita del 3-4% a cambi costanti e un margine operativo in aumento di 50-70 punti base.



“Abbiamo ottenuto una solida performance nel secondo trimestre, che ci ha permesso di alzare ancora una volta le nostre previsioni per l'esercizio 2027 - ha dichiarato il CEO Patrice Louvet - In un contesto operativo globale dinamico, continuiamo a investire nelle priorità strategiche, rafforzando la desiderabilità del marchio e conquistando clienti di più generazioni in ogni area del mondo. Restiamo fiduciosi nella forza del nostro marchio, dei nostri team e dei nostri diversi motori di crescita".

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