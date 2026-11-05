Siemens Healthineers verso l'addio a "Siemens": il gruppo si chiamerà Healthineers

(Teleborsa) - Siemens Healthineers si prepara a cambiare nome e a diventare semplicemente Healthineers. Lo ha annunciato il CEO Bernd Montag presentando i risultati dell'esercizio fiscale 2026, chiuso il 30 settembre, spiegando che il nuovo esercizio segna l'inizio di una nuova fase per il gruppo, con una diversa struttura dell'azionariato. Il cambio di identità si inserisce nel processo di deconsolidamento della partecipazione da parte di Siemens , i cui costi preparatori sono già inclusi tra gli oneri di ristrutturazione del trimestre. Il gruppo ha inoltre avviato il processo di scorporo della divisione Diagnostica.



"Abbiamo chiuso l'ultimo esercizio con un quarto trimestre solido. In questo nuovo esercizio stiamo definendo la nostra prossima fase con una diversa struttura dell'azionariato e rafforzando la chiarezza societaria - ha dichiarato Montag - L'evoluzione del nostro marchio e il nostro nome rifletteranno chi siamo: Healthineers. Stiamo affinando il nostro portafoglio, rafforzando ulteriormente il core business e posizionando la Diagnostica per un futuro di successo, avviando il processo di scorporo".



Nell'esercizio 2026 i ricavi sono saliti a 23,63 miliardi di euro, in crescita del 4% su base comparabile (+1,1% a livello reported), mentre l'EBIT rettificato si è attestato a 3,82 miliardi, con un margine del 16,2% (16,5% nel 2025). L'utile netto è cresciuto del 3,5% a 2,24 miliardi e l'utile per azione rettificato dell'1,1% a 2,42 euro. Il free cash flow è sceso del 9,9% a 2,45 miliardi. Il rapporto ordini/fatturato nelle apparecchiature si è attestato a 1,14. Il dividendo proposto è stabile a 1 euro per azione.



Per l'esercizio 2027 il gruppo prevede una crescita comparabile dei ricavi tra il 4% e il 5% e un utile per azione rettificato tra 2,20 e 2,40 euro, quindi in calo rispetto ai 2,42 euro del 2026 anche nella parte alta della forchetta.

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