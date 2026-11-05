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RENK in discesa a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
RENK in discesa a Francoforte
Si muove in perdita il produttore di sistemi di propulsione, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,41% sui valori precedenti.
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