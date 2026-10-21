Milano 13:12
49.338 +0,54%
Nasdaq 20-ott
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Dow Jones 20-ott
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Londra 13:12
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Francoforte 13:12
25.489 +0,73%

Francoforte: risultato positivo per RENK

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per RENK
Rialzo marcato per il produttore di sistemi di propulsione, che tratta in utile del 3,55% sui valori precedenti.
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