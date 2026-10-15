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Francoforte: nuovo spunto rialzista per RENK

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per RENK
Seduta positiva per il produttore di sistemi di propulsione, che avanza bene dell'1,85%.
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