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Dow Jones 18:58
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Francoforte 17:35
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Spread Btp/Bund chiude a +111 punti

In breve, Finanza, Spread
Spread Btp/Bund chiude a +111 punti
Lo spread tra Btp e Bund si attesta a +111 punti al termine delle negoziazioni.
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