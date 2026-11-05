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Spread Btp/Bund chiude a +111 punti
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05 novembre 2026 - 18.00
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Lo spread tra Btp e Bund si attesta a +111 punti al termine delle negoziazioni.
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