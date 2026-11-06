Attese positive per Capgemini
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Seduta positiva per la società attiva nella fornitura di servizi IT, tra i componenti del CAC40, che avanza bene e porta a casa un +0,77%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Capgemini disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 130,5 Euro, con stop loss stimato a quota 125,3 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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