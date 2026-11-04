Parigi: risultato positivo per Capgemini

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nella fornitura di servizi IT , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Capgemini mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 129 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 124,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 133.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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