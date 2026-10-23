Parigi: andamento negativo per Capgemini

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nella fornitura di servizi IT , che presenta una flessione del 2,33% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Capgemini è in rafforzamento con area di resistenza vista a 125,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 122,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 129,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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