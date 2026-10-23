Parigi: andamento negativo per Capgemini
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che presenta una flessione del 2,33% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Capgemini è in rafforzamento con area di resistenza vista a 125,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 122,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 129,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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