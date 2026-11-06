Axon Enterprise, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che perde terreno, mostrando una discesa del 16,04%.
L'andamento di Axon Enterprise nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Axon Enterprise, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 308,1 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 335,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 295.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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