A Wall Street riesce il rimbalzo: recuperano i titoli tech

Dopo il sell-off sull'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Wall Street centra il recupero dopo la pesante ondata di vendite che nella seduta precedente ha cancellato migliaia di miliardi di dollari dalle Borse mondiali, alimentata dai timori di una stretta regolamentare sull'intelligenza artificiale negli Stati Uniti dopo le vittorie elettorali dei Democratici.



Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 51.566 punti, mentre, al contrario, giornata di guadagni per l' S&P-500 , che continua la giornata a 7.417 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+1,83%); sulla stessa tendenza, in rialzo l' S&P 100 (+1,04%).



Rimbalzo dei semiconduttori, recupera Nvidia

Tra i settori protagonisti del recupero figura quello dei semiconduttori: il Philadelphia Semiconductor Index avanza del 4%, dopo aver registrato nella seduta precedente il peggior calo giornaliero da aprile 2025.



Nvidia guadagna il 4%, dopo aver archiviato la vigilia con la peggiore performance da gennaio 2025. In rialzo anche gli altri principali produttori di chip, tra cui AMD , Intel , Broadcom e Micron , con progressi compresi tra il 2% e il 10%. Tesla avanza del 5%, mentre SpaceX guadagna il 7%.



Restano i timori sulla regolamentazione dell'AI

A pesare sul comparto tecnologico sono le preoccupazioni per possibili nuove regole sull'intelligenza artificiale, dopo i successi elettorali dei Democratici a livello statale e locale. In Texas, la governatrice eletta Gina Hinojosa ha annunciato l'intenzione di introdurre nuove norme per proteggere le comunità locali dall'espansione dei data center, particolarmente diffusi nello Stato.



Gli investitori guardano inoltre ai costi elevati delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e ai dubbi sulla loro futura redditività. Un'incertezza che continua ad alimentare la volatilità su un settore già sotto pressione per gli ingenti investimenti richiesti.



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti informatica (+1,82%), telecomunicazioni (+1,21%) e beni di consumo secondari (+0,92%). Il settore beni di consumo per l'ufficio , con il suo -0,84%, si attesta come peggiore del mercato.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones



Nvidia (+3,78%), Alphabet (+1,67%), Honeywell International (+1,55%) e Goldman Sachs (+1,37%).



Le più forti vendite



Salesforce , che prosegue le contrattazioni a -2,86%.



Vendite su Nike , che registra un ribasso del 2,22%.



Discesa modesta per Walmart , che cede un piccolo -1,39%.



Pensosa Home Depot , con un calo frazionale dell'1,34%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100



AirBnb (+11,71%), Rocket Lab USA (+10,74%), Advanced Micro Devices (+9,95%) e Lam Research (+9,61%).



Le più forti vendite



Axon Enterprise , che prosegue le contrattazioni a -17,71%.



Scende Microchip Technology , con un ribasso del 12,00%.



Crolla DexCom , con una flessione del 4,07%.

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