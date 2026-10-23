Acquisto per Axon Enterprise
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Vigoroso rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,96%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Axon Enterprise favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 414,6 USD con stop loss fissato a quota 367,8 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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