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Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,35%
Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 26.989,99 punti
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06 novembre 2026 - 22.03
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L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dell'1,35% e chiude a 26.989,99 punti.
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