Milano 16:16
50.006 -0,99%
Nasdaq 16:16
27.182 +2,07%
Dow Jones 16:16
51.607 +0,16%
Londra 16:16
10.650 -1,23%
Francoforte 16:16
25.808 -1,96%

Borsa: Protagonista il Nasdaq-100, in forte guadagno dell'1,56%

Il Nasdaq-100 dà il via agli scambi a 27.045,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Protagonista il Nasdaq-100, in forte guadagno dell'1,56%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra una salita bruciante dell'1,56%, dopo aver aperto a quota 27.045,26.
Condividi
```