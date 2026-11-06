Enel prima tra 161 aziende nel Net Zero Company Benchmark

(Teleborsa) - Per il terzo anno consecutivo, Enel si conferma al primo posto tra 161 aziende a livello mondiale per l’allineamento delle proprie informative aziendali al Net Zero Company Benchmark di Climate Action 100+ (CA100+), la più grande iniziativa globale che riunisce oltre 600 investitori istituzionali impegnati sui temi del cambiamento climatico.



Lanciato da CA100+ nel marzo 2021, il Net Zero Company Benchmark è uno strumento di riferimento per gli investitori istituzionali e valuta come le aziende affrontano i rischi e le opportunità legati al cambiamento climatico. L’analisi prende in esame, tra gli altri aspetti, gli obiettivi e i progressi nella riduzione delle emissioni, la governance climatica, il coinvolgimento nelle politiche climatiche e la pianificazione della transizione verso un’economia a basse emissioni.



Il riconoscimento conferma l’impegno di Enel nel promuovere una transizione energetica giusta e inclusiva e nel proseguire il percorso di decarbonizzazione del proprio modello industriale, fondato sul progressivo sviluppo della capacità da fonti rinnovabili.



L’attenzione del Gruppo ai temi della sostenibilità trova riscontro anche in altri importanti indici ESG internazionali. Nel 2025, Enel ha ottenuto il punteggio "A" nel CDP Climate Change, il massimo livello previsto, e "A-" nel CDP Water Security. Il Gruppo ha inoltre ricevuto riconoscimenti da MSCI, S&P Global, ISS, Sustainalytics, FTSE Russell, Business & Human Rights Resource Centre e World Benchmarking Alliance.

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