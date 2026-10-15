Enel rilancia lo sconto sulla luce: prezzo fisso a 108 euro/MWh

Con “Enel Digital Luce” risparmio annuo fino a 200 euro rispetto ai prezzi di mercato

(Teleborsa) - Enel si conferma vicina alle famiglie italiane. Da domani, venerdì 16 ottobre, rinnova l’offerta a prezzo fisso "Enel Digital luce". La soluzione, della durata di tre anni, prevede un prezzo della componente energia di 108 euro/MWh, pari a circa il 50% dell’attuale valore di mercato dell’elettricità all’ingrosso (Prezzo unico nazionale), attualmente superiore ai 230 euro/MWh.



È il prezzo più basso per la componente energia che un consumatore può trovare oggi sul mercato tra i grandi operatori, inferiore anche alla tariffa di maggior tutela per i consumatori vulnerabili, che trovano così una vantaggiosa alternativa. L’offerta, destinata a nuovi clienti, è in modalità digital e può essere sottoscritta unicamente sul sito Internet di Enel. È pensata per la famiglia media il cui consumo annuo non supera i 2,1 MWh.



L'iniziativa di Enel rappresenta un impegno concreto per le famiglie italiane che devono affrontare gli effetti sui prezzi delle materie prime della prolungata crisi geopolitica. Con questa soluzione si può arrivare a un risparmio fino a 200 euro rispetto all’attuale prezzo all’ingrosso. L’energia venduta è al 100% green, certificata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) come proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili.









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