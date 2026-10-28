Riba Mundo ancora sospesa e resta anche senza EGA dopo il recesso di Banca Profilo

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che, a seguito di comunicazione di recesso da parte di Banca Profilo dall'incarico di Euronext Growth Advisor (EGA) dell'emittente ricevuta in data 27 ottobre 2026, le azioni ordinarie emesse da Riba Mundo Tecnología sono sospese dalle negoziazioni a decorrere dal 29 ottobre 2026 anche per questo motivo. Banca Profilo ha cessato l'attività di EGA di Riba Mundo Tecnología a partire dal 28 ottobre. Le azioni sono sospese dallo scorso giugno per la mancata approvazione dei conti 2025 e del primo semestre 2026.

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