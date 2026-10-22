Finanza.tech, assemblea il 6 novembre su sostituzione sindaci dimissionari e variazione sede

(Teleborsa) - Finanza.Tech comunica che il 9 ottobre scorso, Giancarlo Pagliuca, in qualità di sindaco effettivo, ed Erminia Palmieri in qualità di sindaco supplente, hanno rassegnato le proprie dimissioni dal collegio sindacale della società per sopraggiunti impegni lavorativi; anche il

sindaco supplente Marco Cherubin ha formalizzato, il 19 ottobre, le proprie dimissioni dal medesimo organo di controllo, anch’esse riconducibili a sopraggiunti impegni lavorativi.



Pertanto, l'assemblea ordinaria si terrà il 6 novembre ed eventualmente per il 7 novembre, in seconda convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale in sostituzione dei sindaci dimissionari.



L’assemblea straordinaria, inizialmente prevista per il 27 ottobre, è rinviata al 6 novembre alle ore 10:00, ed eventualmente per il 7 novembre stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sulla variazione della sede legale di Finanza.tech.

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