Fox completa l'acquisizione di Roku per 22 miliardi di dollari e accelera nello streaming

Nasce un nuovo colosso televisivo con oltre 100 milioni di famiglie raggiunte

(Teleborsa) - Fox Corp. ha completato l'acquisizione di Roku per 22 miliardi di dollari, dando vita a un nuovo gruppo nel settore televisivo e rafforzando la propria presenza nel mercato dello streaming.



L'operazione consentirà a Fox di raggiungere oltre 100 milioni di famiglie, combinando la propria offerta di sport in diretta, informazione e programmazione locale con la piattaforma di televisione connessa di Roku.



Nuova divisione per le piattaforme digitali

Con il completamento dell'acquisizione, il fondatore di Roku, Anthony Wood, entra nel consiglio di amministrazione di Fox e assume il ruolo di co-presidente di Fox Digital Platforms, una nuova divisione che riunirà Roku, la piattaforma di streaming Tubi, il servizio Fox One e Red Seat Ventures, società specializzata nella produzione di podcast e altri contenuti.



"Da oggi, la nostra priorità per la società combinata è continuare a servire con determinazione il pubblico e i partner, rafforzando al tempo stesso apertura e libertà di scelta, elementi essenziali della piattaforma Roku", ha dichiarato l'amministratore delegato di Fox, Lachlan Murdoch.



L'operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione di Fox nel digitale, dopo il lancio di Fox One e l'acquisizione di Red Seat Ventures lo scorso anno.



Il titolo FOX si muove in discesa moderata con una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.

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