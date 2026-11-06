Francoforte: scambi negativi per Zalando

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che vende calzature e moda online , in flessione del 2,63% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Zalando mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,62%, rispetto a -0,31% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





L'esame di breve periodo di Zalando classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27,96 Euro e primo supporto individuato a 27,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```