Imprese, Savino (Mef) sul sondaggio Bankitalia: "Segnali positivi su investimenti e lavoro"

(Teleborsa) - Commentando il sondaggio congiunturale
della Banca d'Italia
, la sottosegretaria all'Economia Sandra Savino
ha dichiarato: "Le imprese
confermano in larga parte i programmi di investimento
e prevedono di aumentarli nel prossimo anno. Sono segnali incoraggianti, che danno una ragione in più per proseguire il lavoro avviato dal Governo a sostegno di chi produce e crea occupazione".
Secondo i dati citati
, l'81,4% delle imprese prevede di chiudere il 2026 in utile e il 31,6% si attende un aumento degli occupati, quota superiore a quella di chi prevede una riduzione: "indicazioni importanti
, soprattutto in un contesto nel quale i costi energetici continuano a pesare sui margini".
Savino ha ricordato che il governo accompagna gli investimenti
con strumenti che consentono alle imprese di programmare nel tempo: il rifinanziamento della Nuova Sabatini
con 650 milioni di euro
per il biennio 2026-2027, che sostiene l'acquisto di macchinari, impianti e tecnologie da parte delle realtà più piccole, e la semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi. "Chi amplia uno stabilimento, rinnova un impianto o assume personale prende impegni che durano anni. Il nostro compito al Mef
è accompagnare queste decisioni con strumenti fiscali sostenibili, regole comprensibili e adempimenti meno onerosi."
Anche nella legge di bilancio
, ha aggiunto, "manterremo l'attenzione sull'efficacia delle misure e sulla possibilità per le imprese di utilizzarle", con l'obiettivo di "ridurre il carico fiscale e burocratico" e "mantenere solidi i conti pubblici
".