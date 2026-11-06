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Imprese, Savino (Mef) sul sondaggio Bankitalia: "Segnali positivi su investimenti e lavoro"

Economia
Imprese, Savino (Mef) sul sondaggio Bankitalia: "Segnali positivi su investimenti e lavoro"
(Teleborsa) - Commentando il sondaggio congiunturale della Banca d'Italia, la sottosegretaria all'Economia Sandra Savino ha dichiarato: "Le imprese confermano in larga parte i programmi di investimento e prevedono di aumentarli nel prossimo anno. Sono segnali incoraggianti, che danno una ragione in più per proseguire il lavoro avviato dal Governo a sostegno di chi produce e crea occupazione".

Secondo i dati citati, l'81,4% delle imprese prevede di chiudere il 2026 in utile e il 31,6% si attende un aumento degli occupati, quota superiore a quella di chi prevede una riduzione: "indicazioni importanti, soprattutto in un contesto nel quale i costi energetici continuano a pesare sui margini".

Savino ha ricordato che il governo accompagna gli investimenti con strumenti che consentono alle imprese di programmare nel tempo: il rifinanziamento della Nuova Sabatini con 650 milioni di euro per il biennio 2026-2027, che sostiene l'acquisto di macchinari, impianti e tecnologie da parte delle realtà più piccole, e la semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi. "Chi amplia uno stabilimento, rinnova un impianto o assume personale prende impegni che durano anni. Il nostro compito al Mef è accompagnare queste decisioni con strumenti fiscali sostenibili, regole comprensibili e adempimenti meno onerosi."

Anche nella legge di bilancio, ha aggiunto, "manterremo l'attenzione sull'efficacia delle misure e sulla possibilità per le imprese di utilizzarle", con l'obiettivo di "ridurre il carico fiscale e burocratico" e "mantenere solidi i conti pubblici".
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