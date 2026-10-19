Manovra, da Transizione 5 a IA: cosa ha detto Urso

(Teleborsa) - "Nella Legge di bilancio sicuramente renderemo strutturale Transizione 5.0 con l'iperammortamento". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all'evento per il 120esimo anniversario dell'Unione Industriali Torino. "La nostra intenzione è renderlo strutturale", ha spiegato, indicando la volontà di "programmare nelle leggi di bilancio successive anche le risorse", affinché il piano prosegua oltre il triennio 2026-2028



Urso ha anche anticipato l'intenzione di "mettere questo voucher, speriamo che il Mef condivida", ha detto a proposito di un incentivo per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese. Il voucher, ha spiegato, consentirebbe alle Pmi di acquistare "gli strumenti di intelligenza artificiale che altre imprese italiane, anch'esse spesso piccole e medie, possono fornire loro". Urso ha indicato anche l'intenzione di introdurre "una misura che possa includere, forse con uno strumento apposito con credito fiscale, anche il cloud



"È importante per questo che l'Europa ci ascolti sulla certificazione degli umanoidi, perché non possiamo ovviamente utilizzare quella cinese, e che l'Europa capisca, come hanno capito gli Stati Uniti, che occorre fare da noi, perché qui è in ballo la sicurezza nazionale". "Noi possiamo sicuramente realizzare un modello tecnologico e scientifico, una certificazione europea che è necessaria, e un modello produttivo e aggiungo sociale, alternativo sia a quello cinese che a quello statunitense", ha detto Urso.



"Questa nuova frontiera della robotica avanzata non deve liberarci dal lavoro, come qualcuno propone, ma liberarci dalla fatica e dal pericolo del lavoro, che è una cosa ben diversa", ha aggiunto. "Il primo obiettivo sia realizzare degli umanoidi per i lavori pericolosi, per i lavori di frontiera, per quello che nessuno deve fare, per ridurre gli infortuni sul lavoro"

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