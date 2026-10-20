Stellantis, Urso: disponibili a supportare investimenti con accordi di innovazione e contratti di sviluppo

(Teleborsa) - Sul possibile nuovo contributo pubblico agli investimenti di Stellantis per produrre nuovi modelli, il ministro delle Imprese Adolfo Urso risponde: "L'ho già dato, nel senso che noi siamo disponibili a supportare eventuali investimenti con la strumentazione che forniamo alle imprese, come gli accordi di innovazione e i contratti di sviluppo". Lo ha detto ieri sera a margine dell'assemblea dell'Unione Industriali Torino.



Per la componentistica, ha ricordato, "abbiamo stanziato misure importanti, oltre 1,3 miliardi per i mini contratti di sviluppo, in modo che il beneficio vada anche alle piccole e medie imprese della filiera dell'automotive". E ha aggiunto: "Noi siamo disponibili a supportare gli investimenti, ma chiediamo all'Europa di cambiare".

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