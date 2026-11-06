Intercos sale in Borsa dopo i conti con analisti che apprezzano forte portafoglio ordini

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Intercos , gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, dopo la diffusione di risultati del terzo trimestre 2026 leggermente sopra le attese ma sopratutto indicazioni confortanti sul portafoglio ordini.



La conference call ha fornito diversi messaggi positivi: la società è fiduciosa sul consensus per l'intero anno di fatturato (1,101 milioni di euro) e di EBITDA (164 milioni di euro); l'order backlog ha continuato ad accelerare, in crescita di oltre il 20% a fine settembre da +mid teens a fine luglio, quindi con order intake in ulteriore accelerazione nel terzo trimestre; l'order book attuale supporta anche una forte partenza del 2027; complessivamente il mercato beauty si mantiene supportive, con crescita nel make-up in Europa e USA sia a valore che a volume, e un segmento skincare ancora guidato dai marchi asiatici; gli aumenti prezzo per il prossimo anno necessari per l'attuale contesto inflattivo saranno stabiliti in fase di budget e discussi prossimamente con i clienti.



"Le indicazioni sull'order backlog sono particolarmente supportive - commenta Equita - Il titolo ha sottoperformato rispetto ai players beauty (-15% a 1 mese, -30% a 3 mesi) e ampliato lo sconto. Restiamo convinti che Intercos possa tornare stabilmente a crescite di fatturato del 6-7% guidate dalla leadership nel make-up, dove la società continua a sovraperformare il mercato, ma con opportunità anche nello skincare asiatico e nell'haircare, e con leggera margin expansion a parità di mix". Rating "Buy" e target price a 15,5 euro confermati, col titolo a circa 15x PE e 11x EV/EBIT 2027 vs. 20x e 14,5x storico.



Mediobanca ha confermato il rating "Outperform", con un target price di 15,5 euro per azione (in rialzo rispetto ai precedenti 15 euro), a seguito di un aggiornamento sull'andamento aziendale "decisamente positivo". La crescita del portafoglio ordini pone le basi per una crescita a doppia cifra nel quarto trimestre e offre una buona visibilità in vista dell'avvio dell'esercizio 2027, viene fatto notare. Poiché il management ha confermato le previsioni per l'intero 2026, la banca d'affari ha leggermente rivisto al rialzo le stime per il biennio 2027-2028.



Intercos si attesta a 13,56 euro, con un aumento del 4,79%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14 e successiva a 14,94. Supporto a 13,06.

Condividi

```