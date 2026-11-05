Intercos, ricavi record terzo trimestre a 294,2 milioni di euro (+13%)

Guidance FY 2026 confermata

(Teleborsa) - Intercos ha registrato nel terzo trimestre ricavi record a 294,2 milioni di euro, in crescita del 12,9% annuo e del 12,0% a tassi

costanti, nonché un record di Value Added Sales pari a 228,2 milioni, in aumento del 12,4%.



Il trimestre - spiega l'azienda - ha confermato l’accelerazione sequenziale nel corso dell’anno e l’efficace conversione della forte crescita del Portafoglio Ordini nei trimestri precedenti in Ricavi.



L'Adjusted EBITDA si è attestato a 44,5 milioni, in crescita del 7,5%, riflettendo un margine del 19,5% sulle VAS e del 15,1% sui Ricavi.



Il Portafoglio Ordini nelle categorie Make-up e Skincare ha registrato un’ulteriore accelerazione nel corso del terzo trimestre, con un incremento sequenziale in valore assoluto e a tasso di crescita su base annua maggiore rispetto al "+Mid-Teens%" di fine luglio.



La performance del terzo trimestre, e la visibilità derivante da un robusto Portafoglio Ordini, che indica una crescita a doppia cifra anche nel quarto trimestre, confermano la solidità della guidance 2026. In aggiunta, l’attuale Portafoglio Ordini pone le basi per un solido avvio del 2027.

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