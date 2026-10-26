Prysmian, Citigroup riprende copertura con Buy
(Teleborsa) - Citigroup ha ripreso la copertura su Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, con una raccomandazione "Buy" e un target price di 136 euro per azione. "Il clima di forte nervosismo attorno agli investimenti legati all’intelligenza artificiale e ai data center dovrebbe continuare a influenzare il titolo nel breve periodo - scrivono gli analisti - Tuttavia, guardando oltre le turbolenze attuali, riteniamo che la recente riduzione dei multipli di valutazione possa offrire un’interessante opportunità di ingresso in un caso d’investimento con prospettive favorevoli nel medio termine".
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