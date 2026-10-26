Prysmian, Citigroup riprende copertura con Buy

(Teleborsa) - Citigroup ha ripreso la copertura su Prysmian , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, con una raccomandazione "Buy" e un target price di 136 euro per azione. "Il clima di forte nervosismo attorno agli investimenti legati all’intelligenza artificiale e ai data center dovrebbe continuare a influenzare il titolo nel breve periodo - scrivono gli analisti - Tuttavia, guardando oltre le turbolenze attuali, riteniamo che la recente riduzione dei multipli di valutazione possa offrire un’interessante opportunità di ingresso in un caso d’investimento con prospettive favorevoli nel medio termine".

Condividi

```