Italia tra i più ‘circolari’ in Europa: presentato a Ecomondo il Report ‘I rifiuti in numeri’





(Teleborsa) - L’Italia si conferma tra i Paesi europei più virtuosi nell’utilizzo circolare delle risorse, con un tasso di circolarità, quasi il doppio della media europea (12,2%). È la fotografia scattata dal Report ‘’, realizzato dae presentato a Rimini in occasione di, la fiera sulla Green e circular economy giunta quest’anno alla 29° edizione.“Siamo tra i leader europei dell’economia circolare, ma non possiamo accontentarci dei risultati raggiunti. - ha sottolineato, Presidente di Assoambiente - Continuiamo a esportare milioni di tonnellate di rifiuti e a utilizzare troppo le discariche. Dobbiamo colmare il deficit impiantistico, valorizzare anche il recupero energetico per i rifiuti non riciclabili e creare condizioni normative favorevoli agli investimenti, attraverso regole certe e, ad esempio, procedure autorizzative più semplici e rapide. Solo così potremo rendere il sistema più efficiente, sostenibile e meno costoso”.Lo studio raccoglie e analizza i principali indicatori del settore, dall’utilizzo delle materie prime alla produzione e gestione dei rifiuti, dal riciclo al recupero energetico, fino ai costi sostenuti da cittadini e imprese. Secondo quanto emerge dallo studio ogni anno l’economia italiana utilizzadi materiali. Di questi 642 milioni sono materie prime vergini e 135 milioni provengono dal riciclo. C’è da aggiungere però che 300 milioni di tonnellate di materie prime vergini, pari a circa il 46% del totale, provengono dall’estero.Sul fronte dei rifiuti urbani, l’Italia ha compiuto importanti progressi nella raccolta differenziata, passata dalper un totale diraccolte separatamente. Il tasso di riciclo è però del 52,3%, una distanza di oltre 15 punti percentuali rispetto alla raccolta differenziata che mette in evidenza la necessità di migliorare la qualità dei materiali raccolti e l’efficienza dei processi di selezione e trattamento. Un’atra criticità è il ricorso alla discarica, a cui viene destinato ancora il 14,8% dei rifiuti urbani, a fronte dell’obiettivo europeo di scendere al 10% entro il 2035.Il rapporto dedica un’attenzione particolare anche al peso economico della gestione rifiuti. Nel 2025 ogni famiglia in Italia ha sostenuto una spesa media annua diper la tassa o tariffa rifiuti, con significative differenze territoriali. Per la gestione dei rifiuti urbani, il costo complessivo nazionale ha raggiunto nel 2024 i 12,5 miliardi di euro e ancora più consistente è la spesa sostenuta dalle imprese per la gestione dei rifiuti speciali che è di. Questi numeri evidenziano la necessità di migliorare l’efficienza della gestione, anche attraverso investimenti nelle infrastrutture e nell’innovazione tecnologica.