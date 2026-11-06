Lettura rialzista per Symrise

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Effervescente il produttore di aromi e profumi , tra i componenti del DAX , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,21%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Symrise suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 97,96 Euro, con stop loss stimato in area 95,46 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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