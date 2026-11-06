Madrid: calo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo farmaceutico spagnolo , che presenta una flessione del 2,10%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Laboratorios Farmaceuticos Rovi più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 68,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 66,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 70,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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