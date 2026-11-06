Madrid: calo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo farmaceutico spagnolo, che presenta una flessione del 2,10%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Laboratorios Farmaceuticos Rovi più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 68,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 66,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 70,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```