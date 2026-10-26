Madrid: scambi in positivo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Avanza il gruppo farmaceutico spagnolo, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Laboratorios Farmaceuticos Rovi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Laboratorios Farmaceuticos Rovi rispetto all'indice.
Tecnicamente, Laboratorios Farmaceuticos Rovi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 62,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 60,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 64,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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