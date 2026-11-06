Moderna vola sui conti del terzo trimestre e alza le stime sui ricavi 2026

Ricavi in crescita del 29% a 1,3 miliardi di dollari e utile netto a 162 milioni

(Teleborsa) - Moderna ha chiuso il terzo trimestre 2026 con risultati nettamente superiori alle attese e ha rivisto al rialzo le previsioni sui ricavi per l'intero esercizio. La società biotech prevede ora una crescita delle vendite del 15-25% nel 2026, rispetto alla precedente stima di un incremento fino al 10%.



Alla luce dei risultati e delle previsioni il titolo Moderna sta mettendo a segno un rialzo del 7,69% sulla piazza di Wall Street.



Ricavi e utili oltre le attese

Nel trimestre i ricavi sono aumentati del 29% su base annua, raggiungendo 1,3 miliardi di dollari, contro gli 885,1 milioni attesi dagli analisti. L'utile netto si è attestato a 162 milioni di dollari, pari a 0,38 dollari per azione, a fronte di una perdita di 200 milioni nello stesso periodo del 2025. Il risultato per azione ha ampiamente superato le attese del mercato, che prevedevano una perdita di 1,25 dollari.



A sostenere la performance sono state soprattutto le maggiori vendite dei vaccini anti-Covid sui mercati internazionali, insieme alle consegne nell'ambito degli accordi strategici di lungo periodo con diversi governi. I ricavi si sono attestati a 780 milioni di dollari negli Stati Uniti e a 533 milioni nei mercati internazionali.



Migliorano le prospettive finanziarie e la pipeline

La società ha inoltre migliorato le previsioni sulle spese operative e sulla posizione finanziaria, portando a 8,1-8,3 miliardi di dollari la stima della liquidità a fine 2026, rispetto ai precedenti 4,7-5,2 miliardi.



Tra gli sviluppi della pipeline, Moderna ha evidenziato i risultati positivi di Fase 3 del vaccino personalizzato contro il melanoma sviluppato con Merck e l'approvazione negli Stati Uniti di mFLUSIVA, il suo vaccino antinfluenzale, quinto prodotto approvato a livello globale.

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