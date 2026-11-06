Morningstar DBRS migliora Trend a lungo termine di Cassa Centrale Banca da stabile a positivo

L’aggiornamento riflette il miglioramento della redditività, grazie a maggiori ricavi ed un continuo efficientamento operativo

(Teleborsa) - L’agenzia di rating ha comunicato un miglioramento del trend a lungo termine per i rating di Cassa Centrale Banca come di seguito specificato: Long-Term Issuer Rating / Long-Term Senior Debt a BBB (high) con Trend Positivo; Short-Term Issuer Rating / Short-Term Debt a R-1 (low) con Trend Stabile; Long-Term Deposits a A (low) con Trend Stabile; Short-Term Deposits a R-1 (low) con Trend Stabile.



L’aggiornamento riflette il continuo miglioramento strutturale nella redditività del Gruppo derivante da un aumento dei ricavi, spinto da un maggiore margine di interesse e da una crescita costante di ricavi da commissioni, combinato con un continuo efficientamento operativo.



La modifica del Trend è guidata, inoltre, dall’ulteriore rinforzo della qualità dell’Attivo, che ha visto una riduzione dei livelli di NPL lordo al 2,8% coadiuvato da un tasso di copertura del 78,1%. Questi due elementi determinano al 30 giugno 2026 un NPL ratio netto pari a 0,6%.



Rimangono, infine, eccellenti i livelli di capitalizzazione, con un CET1 ratio ratio fully phased del 27,9% alla fine del primo semestre 2026, e solidi i profili della struttura del funding e della posizione di liquidità.

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