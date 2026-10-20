Iccrea Banca, Morningstar DBRS migliora trend rating a lungo termine e debito senior a "positivo"

(Teleborsa) - Morningstar DBRS ha migliorato il trend del rating a lungo termine e del debito senior di Iccrea Banca a "Positivo" da "Stabile".



Contestualmente, l'agenzia ha confermato il rating a lungo termine dell'emittente a BBB (high) e il rating a breve termine a R-1 (low).



Le motivazioni

Il miglioramento del trend - si legge in una nota - riflette i significativi progressi compiuti dal Gruppo BCC Iccrea in termini di diversificazione dei ricavi, efficienza operativa e gestione dei rischi.



Il trend positivo tiene inoltre conto del continuo miglioramento della qualità degli attivi (NPL ratio netto allo 0,6%), favorito dalla strategia proattiva di derisking, dagli elevati livelli di copertura e da un profilo di rischio conservativo, nonché dalla solida posizione patrimoniale (CET1 ratio al 26,6%), tra le più elevate in Europa.



Secondo l'agenzia, tali punti di forza continueranno a sostenere il profilo creditizio del Gruppo BCC Iccrea e a garantirne la resilienza in un contesto operativo meno favorevole.

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