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New York: Gartner si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: Gartner si muove verso il basso
Ribasso scomposto per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che esibisce una perdita secca del 5,87% sui valori precedenti.
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