Gartner in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT , che esibisce una perdita secca del 16,27% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Gartner è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Gartner mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 208,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 185,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 231,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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