Milano 16:19
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Londra 16:20
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Francoforte 16:19
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New York: giornata depressa per Home Depot

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Home Depot
Sottotono il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che passa di mano con un calo del 2,06%.
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