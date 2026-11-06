New York: giornata depressa per Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di attrezzature sanitarie , che presenta una flessione del 3,05%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intuitive Surgical evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di sistemi chirurgici robotici rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Intuitive Surgical è in rafforzamento con area di resistenza vista a 460,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 450,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 470.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```