New York: giornata depressa per Intuitive Surgical
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di attrezzature sanitarie, che presenta una flessione del 3,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intuitive Surgical evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di sistemi chirurgici robotici rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Intuitive Surgical è in rafforzamento con area di resistenza vista a 460,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 450,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 470.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```