Intuitive Surgical, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di attrezzature sanitarie , che scambia in rialzo del 9,70%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intuitive Surgical più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Osservando il grafico di breve periodo del produttore di sistemi chirurgici robotici , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 493,9 USD e supporto a 463,4. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 524,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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