Intuitive Surgical, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di attrezzature sanitarie, che scambia in rialzo del 9,70%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intuitive Surgical più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Osservando il grafico di breve periodo del produttore di sistemi chirurgici robotici, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 493,9 USD e supporto a 463,4. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 524,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```