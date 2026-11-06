New York: in acquisto Intel

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il principale produttore di chip , che tratta in rialzo del 7,72%.



La tendenza ad una settimana di Intel è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del colosso dei semiconduttori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 54,98 USD con tetto rappresentato dall'area 57,16. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 53,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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