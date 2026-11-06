New York: in acquisto Intel
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il principale produttore di chip, che tratta in rialzo del 7,72%.
La tendenza ad una settimana di Intel è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del colosso dei semiconduttori suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 54,98 USD con tetto rappresentato dall'area 57,16. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 53,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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