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Intel corre dopo upgrade da JP Morgan

Finanza, Scienza e tecnologia
Intel corre dopo upgrade da JP Morgan
(Teleborsa) - Le azioni Intel corrono a Wall Street con un rialzo di circa il 4% a Wall Street dopo che JP Morgan ne ha alzato il rating da underweight a neutral premiandone un profilo rischio/rendimento più equilibrato.

Secondo l'analista, nonostante il completo recupero dell'azienda impiegherà anni, i vertici aziendali stanno portando avanti le iniziative in maniera solida in un contesto che continua a beneficiare dell'accelerazione dell'intelligenza artificiale.

Inoltre, il CEO Lip-Bu Tan ha portato un miglioramento dell'execution, in particolare nei mercati core per client e data center e nella produzione di nuova generazione, mentre i carichi di lavoro dell'AI agentica e la limitata offerta di chip avanzati dovrebbero continuare a trainare le previsioni sugli utili fino al 2027.

JP Morgan conferma comunque la propria prudenza su Intel con riferimento alla quota di mercato persa dall'azienda nei processori per server e PC, e dall'atteso proseguimento di tale dinamica.
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